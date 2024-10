Botafogo apenas empatou com o CRB pelo Brasileirão de Aspirantes - Henrique Lima/Botafogo

Botafogo apenas empatou com o CRB pelo Brasileirão de AspirantesHenrique Lima/Botafogo

Publicado 10/10/2024 18:00

Em partida válida pela terceira rodada do Grupo A do Brasileirão de Aspirantes, competição sub-23, o Botafogo ficou apenas no empate em 2 a 2 com o CRB-AL, nesta quinta-feira (10), no Rei Pelé, em Maceió. Foi o segundo tropeço consecutivo do Alvinegro, que soma cinco pontos.

O time comandado pelo técnico Carlos Leiria vencia até os 49 do segundo tempo, quando sofreu com a bola aérea dos donos da casa. Kauan Toledo e Vitor Marinho, cada um com um gol e uma assistência, foram os destaques do Botafogo.

A campanha do Glorioso no Brasileirão de Aspirantes até então tem uma vitória sobre o Vasco, na estreia, por 1 a 0, e também um empate sem gols com o Vitória, fora de casa. O próximo compromisso será no domingo (13), contra o Atlético-MG, às 15h, no Estádio João Saldanha, em Maricá.

O elenco do Botafogo para a competição conta com jovens das categorias de base e alguns atletas que não têm espaço no time principal. A escalação foi: Lucas Barreto; Vitor Marinho, Kawan, Serafim e Lucyo; Felipe Vieira (Murilo), João Pedro Galvão e Kauan Lindes (Bernardo Valim) ; Vitinho (Josimar), Weliton (Lucas Santos) (Justino) e Kauan Toledo (Rodrigo Guet).