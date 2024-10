Luiz Henrique fez o gol da virada do Brasil sobre o Chile - Javier Torres/AFP

Publicado 10/10/2024 23:41

Santiago - Luiz Henrique valorizou a vitória do Brasil sobre o Chile por 2 a 1 , nesta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias. Autor do gol da virada, o atacante reforçou que o grupo sabe do momento da Seleção e que mudará esse cenário. Assim, pontuou que o resultado desta noite foi o primeiro passo.

"Essa camisa aqui representa muita coisa, representa um sentimento muito grande para a gente, porque sabemos de tudo que está acontecendo. A gente quer mudar isso e vamos mudar isso. Estamos começando", disse Luiz Henrique, à TV Globo.

"Primeiro passo com essa vitória. Depois temos em em Brasília um jogo muito importante. Vamos representar essa camisa aqui com toda a garra, com todo amor. A torcida pode saber que vamos lutar sempre pela camisa do Brasil, somos a primeira Seleção com cinco estrelas no peito. Vamos defender com todo amor e com todo carinho", completou.

Agenda e situação na tabela

Com o resultado, a seleção brasileira soma 13 pontos e aparece na quarta colocação. Agora, a Canarinho vira a chave para a décima rodada das Eliminatórias.

A equipe de Dorival Júnior volta a campo na próxima terça-feira (15), às 21h45, para enfrentar o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.