Everton Cebolinha, jogador do Flamengo - Foto: Reprodução / Premiere

Everton Cebolinha, jogador do FlamengoFoto: Reprodução / Premiere

Publicado 10/10/2024 21:40

Flamengo e a influenciadora Isa Ranieri eram casados e anunciaram o término da relação na última quarta-feira (9). Everton Cebolinha se pronunciou nas redes sociais após ser acusado de trair sua mulher. O atacante doe a influenciadora Isa Ranieri eram casados e anunciaram o término da relação na última quarta-feira (9).

O jogador estaria em um relacionamento com Ivana Bermanelli, ex-mulher de Luan Almeida, jogador do Red Bull Bragantino. Também influenciadora, ela é apontada como o grande motivo do fim do casamento de oito anos do Cebolinha, que teria comprado um imóvel para ter relações escondidas.

Em publicação nas redes sociais, o jogador disse que o caso já está sendo acompanhado por advogados. Ele também negou estar em um relacionamento com Ivana e afirmou que o casamento acabou por motivos pessoais.

Cebolinha se pronunciou nesta quinta-feira (10) Reprodução/ Instagram @evertons

Everton e Isa Ranieri estavam casados há oito anos e tiveram três filhos: Sofia, de seis anos, Pedro, de cinco, e Luca, de apenas um ano.