Comemoração dos jogadores da GréciaGlyn KIRK / AFP

Publicado 10/10/2024 19:43 | Atualizado 10/10/2024 19:47

Londres - Na noite desta quinta-feira (10), a Grécia surpreendeu e venceu Inglaterra por 2 a 1 no Wembley Stadium, pela Liga B da Liga das Nações. Foi o primeiro triunfo da história da seleção grega sobre os ingleses.

Pavlidis abriu o placar para a Grécia aos quatro minutos do segundo tempo. Já aos 42, Jude Bellingham deixou tudo igual no marcador. A partida caminhava para o empate, mas Pavlidis apareceu novamente e selou a vitória histórica dos visitantes. A seleção grega chegou a fazer outros três gols no jogo, mas eles foram anulados por impedimento.

Homenagens

Homenagem da seleção grega a George Baldock Glyn KIRK / AFP



A partida foi marcada por homenagens ao lateral-direito George Baldock, que foi encontrado morto na piscina de sua casa na última quarta-feira (9) . Ele nasceu em Buckingham, na Inglaterra, mas tem nacionalidade grega e colecionava convocações recentes pela seleção.

Antes da bola rolar, as duas equipes se reuniram no centro do gramado e respeitaram um minuto de silêncio. Além disso, os jogadores da seleção grega posaram para a foto da partida com a camisa do ex-companheiro.

Depois de anotar o primeiro gol do jogo, Pavlidis tirou a faixa de luto do braço e ergueu para o alto como forma de homenagear Baldock. Outros jogadores da seleção mostraram mais uma vez a camisa do lateral-direito. Veja no vídeo abaixo:

A polícia da Grécia descartou que Baldocktenha sido alvo de um crime . As investigações preliminares revelam que o lateral-direito do Panathinaikos e da seleção grega se afogou em uma piscina.