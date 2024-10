Rafael Nadal no torneio de Wimbledon em 2022 - Sebastien Bozon / AFP

Rafael Nadal no torneio de Wimbledon em 2022 Sebastien Bozon / AFP

Publicado 10/10/2024 18:10

Rio - O mundo do tênis homenageou Rafael Nadal, que confirmou a aposentadoria por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. O espanhol, de 38 anos, é considerado um dos maiores nomes do esporte e disputará sua última partida na Copa Davis, torneio de seleções marcado para acontecer entre os dias 19 e 24 de novembro.

Novak Djokovic destacou o legado do espanhol e valorizou a rivalidade entre os dois. O sérvio também confirmou que estará presente na despedida de Nadal.

"Rafa, um post não é suficiente para expressar o respeito que tenho por você e pelo que você tem feito pelo nosso esporte. Você inspirou milhões de crianças a começarem a jogar tênis e acho que essa é provavelmente a maior conquista que alguém pode desejar. Sua tenacidade, dedicação e espírito de luta serão ensinados por décadas".

"Seu legado viverá para sempre. Só você sabe o que teve que suportar para se tornar um ícone do tênis e do esporte em geral. Obrigado por me levar ao limite tantas vezes em nossa rivalidade que mais me impactou como jogador. A sua paixão por representar a Espanha sempre foi notável. Desejo-lhe a melhor despedida possível em Málaga com a seleção espanhola da Copa Davis. Estarei lá pessoalmente para prestar homenagem à sua carreira estelar".

Já aposentado, o suíço Roger Federer, que formou o "Big Three" do tênis ao lado de Nadal e Djokovic, publicou uma série de fotos ao lado do amigo nos story do Instagram. Ele também comentou na publicação do espanhol.

"Que carreira, Rafa! Eu sempre esperei que esse dia nunca chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e por todas as suas conquistas incríveis no jogo que amamos. Foi uma honra absoluta", escreveu Roger Federer.

Homenagem de Federer a Nadal Reprodução/Instagram @rogerfederer

Veja mais homenagens a Nadal:



"Do menino que te assistia na televisão e sonhava em ser tenista, que teve o imenso presente de jogar ao teu lado em Roland Garros representando a Espanha em alguns Jogos Olímpicos! Muito obrigado por ser exemplo em todos os níveis, seu legado é irrepetível! Te desfrutei muito e vou sentir muito a sua falta quando você sair depois da Davis, Rafa!", escreveu o espanhol Carlos Alcaraz.

"Obrigado, Rafael Nadal, por tudo que você deu ao esporte. Ter a oportunidade de passar algumas semanas treinando com você há alguns anos é algo que nunca esquecerei. Ver você trabalhar como atleta e também conhecê-lo como pessoa fora das quadras foi ainda mais especial. Uma verdadeira lenda do jogo que abriu caminho e ensinou a tantos de nós como ser como jogador e como pessoa. Você fará falta no tour!", escreveu o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

"Ainda me lembro de quando vi você ganhar seu primeiro título de Roland Garros. Eu tinha 6 anos e a partir daquele momento sonhei em ser tenista profissional. Cada vez que tive a oportunidade de ver você jogar, isso me motivou a melhorar, para que talvez um dia eu pudesse te conhecer (ou jogar contra você). O trabalho árduo valeu a pena, assim como você demonstrou todos os dias de sua carreira. Obrigado por inspirar a mim e a milhões de outras crianças ao redor do mundo e por tudo que você deu a este esporte Seu legado continuará a inspirar e espero que você aproveite seu merecido descanso e o próximo capítulo em sua carreira. Gracias, amigo", escreveu o norueguês Casper Ruud.





O perfil oficial de Roland Garros destacou os 14 títulos que Nadal conquistou no torneio. Ele é o maior campeão do Grand Slam, que é realizado na França e disputado em quadra de saibro, uma superfície feita com terra e argila.