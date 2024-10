George Baldock defendeu o Sheffield United por sete anos - Divulgação / Sheffield United

Publicado 10/10/2024 17:30

Grécia - A polícia da Grécia descartou que George Baldock, encontrado morto na última quarta (9) em sua casa , tenha sido alvo de um crime. As investigações preliminares revelam que o lateral-direito do Panathinaikos e da seleção grega se afogou em uma piscina.

"Um patologista forense foi chamado ao local e examinou o corpo, que não tinha nenhuma evidência de atividade criminosa. A polícia revistou a casa para determinar se havia algum sinal de roubo, com resultado negativo. Além disso, uma equipe especializada da Diretoria de Investigação Criminal realizou busca na casa para descartar a possibilidade de atividade criminosa", declarou um porta-voz da polícia grega.



A imprensa local diz que Baldock ficou na água por pelo menos cinco horas até ser encontrado sem vida pelo dono da casa onde morava na Grécia, após sua mulher, que vive na Inglaterra, se preocupar por não ter conseguido contato por horas com o jogador. O jornal inglês 'The Guardian', por sua vez, aponta que uma fonte relatou que "todas as evidências apontam para morte por afogamento".

Homenagens

Na partida entre Inglaterra e Grécia, pela Liga das Nações da Uefa, em Wembley, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem ao jogador.

Baldock nasceu em Buckingham, no norte da Inglaterra, mas tem nacionalidade grega. Ele fez praticamente toda a sua carreira no país de origem, tendo maior destaque no Sheffield United, onde disputou 219 jogos, marcou seis gols e anotou 16 assistências.

Na última janela de transferências, o defensor havia acertado sua transferência para o Panathinaikos. Ele, inclusive, esteve em campo no último domingo (6), no clássico com o Olympiakos, pelo Campeonato Grego.