Gabigol celebra vitória sobre o zagueiro David Luiz - Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol celebra vitória sobre o zagueiro David Luiz Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/10/2024 16:43

Rio - Em treino realizado na manhã desta quinta-feira (10), no CT Ninho do Urubu, os jogadores do Flamengo participaram de um duelo de velocidade. A atividade trouxe um clima de competição entre os atletas, que se divertiram em meio à brincadeira.

Leia mais: Flamengo pode lucrar com titular do Palmeiras que interessa a clube inglês



O vídeo foi divulgado nas redes sociais do Rubro-Negro. Primeiro, Gabigol venceu David Luiz e fez zoações com o zagueiro. Depois, Allan superou Bruno Henrique, Michael ganhou de Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas venceu Wesley. O vídeo foi divulgado nas redes sociais do Rubro-Negro. Primeiro, Gabigol venceu David Luiz e fez zoações com o zagueiro. Depois, Allan superou Bruno Henrique, Michael ganhou de Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas venceu Wesley.

Ainda houve uma revanche entre David Luiz e Gabigol, na qual o zagueiro levou a melhor. Matheus Gonçalves e Michael também se enfrentaram novamente, com vitória do cria da base do clube carioca.

De olho na importante reta final de outubro

Após a data Fifa, no dia 17, o Flamengo enfrenta o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Logo depois, dia 20, tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h (também de Brasília).