Comemoração de Alcaraz após o primeiro gol marcado com a camisa do Flamengo, contra o BahiaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/10/2024 16:39

é uma cópia do que faz Lisandro Lopez, atualmente no Sarmiento, da Argentina. Carlos Alcaraz viveu a emoção de marcar pela primeira vez pelo Flamengo , no 2 a 0 sobre o Bahia, e ainda assim lembrou-se de homenagear um ex-companheiro. A tradicional comemoração do argentino, de apontar uma das mãos na cabeça e a outra para fora do campo,, atualmente no Sarmiento, da Argentina.

"Sempre que faço um gol, eu me recordo de Lisandro, que foi uma pessoa pessoa muito boa para mim no meu pouco tempo de carreira. Sempre que tenho a chance de marcar um gol, eu comemoro assim, porque é uma comemoração característica dele. Então copio dele", admitiu o meia-atacante em entrevista à FlaTV.



O experiente atacante de 41 anos foi uma referência para Alcaraz, na época em que iniciava a carreira jogando pelo Racing.



"Tive um grande companheiro, Lisandro Lopez, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Aprendi com os erros, e, na verdade, tenho um temperamento forte, e ele é uma grande referência para mim, para o Racing. Eu tinha 17 anos, e me ajudou muito tê-lo como referência", disse .