Rodrigo Dunshee e Rodolfo Landim Foto: Agência Foto BR

Publicado 09/10/2024 12:40

Rio - O presidente Rodolfo Landim afirmou que o Flamengo irá avaliar a situação de Gabigol ao fim da temporada. Com contrato até dezembro, o atacante, de 28 anos, tem sido avaliado positivamente nos últimos jogos, sob o comando de Filipe Luís. O mandatário admitiu a situação.

"Sabemos que futebol é momento. Hoje o Gabriel está tendo novas oportunidades com o Filipe Luís. Vamos ver como ele vai se comportar. Estamos todos torcendo para ele voltar a ter o mesmo desempenho de anos atrás", disse em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira.



Landim afirmou que assim como o restante do elenco, Gabigol será reavaliado. O presidente vetou, anteriormente uma proposta de renovação contratual de quatro anos que seria oferecida ao atacante.



"Temos a previsão de fazer o planejamento do próximo ano, com foco grande na janela do inicio de 2025, logo após o final da temporada. Faremos isso no conselho do futebol a partir dos dados das áreas de scout e análise de desempenho, ouvindo a comissão técnica. Ainda teremos muitos jogos até lá. No entanto, como também já te afirmei, uma renegociação de contrato envolve a convergência dos interesses não só do clube como do jogador. Vamos ver o que acontece", concluiu.