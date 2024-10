Filipe Luís instrui Bruno Henrique em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Filipe Luís instrui Bruno Henrique em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 09/10/2024 08:00 | Atualizado 09/10/2024 08:27

Rio - A vitória sobre o Bahia por 2 a 0, na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, fez o Flamengo alcançar um feito que não conseguia desde janeiro deste ano. Pela segunda vez na temporada, o Rubro-Negro conseguiu derrotar um adversário por dois gols de diferença, sem a presença de Pedro em campo.

A única vez no ano que o clube carioca havia alcançado uma vitória assim, sem seu grande artilheiro, sob o comando de Tite, ocorreu no dia 31 de janeiro. Nesta partida, o Flamengo bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com Pedro poupado no banco de reservas. Depois disso, todas as outras vitórias rubro-negras por dois ou mais gols teve o camisa 9 em campo.



Em seu segundo jogo no comando do Flamengo, Filipe Luís dirigiu a equipe carioca na vitória sobre o Bahia por 2 a 0. Na partida anterior, pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro bateu o Corinthians, no Maracanã, por 2 a 0.



Pedro sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e só irá voltar aos gramados no meio do ano que vem. O atacante é o artilheiro do Flamengo na atual temporada, tendo marcado 30 gols.