Alex Sandro em treino do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 09/10/2024 19:26

Rio - Após três dias de folga, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (9), no Ninho do Urubu, mas não teve Alex Sandro treinando com o grupo. O lateral-esquerdo ficou em tratamento por conta do desconforto muscular na coxa direita que o tirou do jogo contra o Bahia, no último sábado (5), em Salvador.

Apesar de não ter participado do treino, Alex Sandro não preocupa o Flamengo, segundo o site "ge". A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Filipe Luís para os jogos do Rubro-Negro pós-Data Fifa.

Sem o lateral, o resto do elenco fez exercícios na academia e trabalhos físicos e técnicos no campo. A boa notícia foi Wesley, que participou normalmente da atividade após deixar o jogo contra o Bahia com a mão na coxa esquerda.

O Flamengo só voltará a campo no dia 17, contra o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três dias depois, o Rubro-Negro enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O time de Filipe Luís tem a vantagem do empate, já que venceu a primeira partida por 1 a 0.