Neto, apresentador da Band - Reprodução

Neto, apresentador da BandReprodução

Publicado 10/10/2024 19:53

passeando de lancha na companhia de Rossi e Carlos Alcaraz, jogadores do Flamengo. O apresentador ficou incomodado pelo fato de os dois clubes serem rivais na semifinal da Copa do Brasil. Rio - Neto detonou Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz no Corinthians, por ter passado um dia de folga. O apresentador ficou incomodado pelo fato de

Alcaraz, Vegetti, Emiliano Díaz e Rossi aproveitaram juntos e com as famílias os dias de folga no futebol brasileiro Reprodução de Instagram “Sou auxiliar do Corinthians e fico com inimigo do Flamengo? Está de brincadeira, é o fim do mundo. (Emiliano), você está no Corinthians. Se fosse o Luxemburgo iriam dar pancada. Técnico brasileiro iria cair”, esbravejou Neto durante o programa "Os Donos da Bola".

“Ele não conhece o Corinthians? Tem que avisar o que é o Corinthians. Quem esse cara pensa que é? Como pode uma coisa dessa? Jogo importante e vou passar a folga com jogadores do Flamengo?” completou.

Além dos atletas do Flamengo, o atacante Vegetti, que foi comandado por Emiliano e seu pai no Vasco, também estava presente na lancha.

No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0. Por isso, tem a vantagem do empate na segunda e decisiva partida.

“Perdemos de 1 a 0, mudaram a data. Depois do que a diretoria fez? Eu como auxiliar? São dois caras fracos e que não merecem estar no comando. Jogo desse, mudam a data, CBF arrebenta. No dia de folga eu fico com inimigo? Como pode? Ninguém chama a atenção?”, finalizou Neto.

Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar no dia 20, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.