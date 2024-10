Pedro em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/10/2024 19:06

Rio - Pedro e Matias Viña avançaram nos tratamentos de suas lesões na tarde desta quinta-feira (10), no Ninho do Urubu, de acordo com o "ge". Apesar da boa notícia, a dupla, que passou por cirurgias complexas, só voltará aos gramados em 2025.

Pedro, que passou por cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, rompido em um treino da seleção brasileira no início de setembro, voltou ao Ninho do Urubu há 10 dias. O camisa 9 está sendo submetido à fisioterapia e iniciou nesta quinta exercícios na piscina. A expectativa é de que ele volte aos gramados em oito meses.

O caso de Viña foi um pouco mais complexo. O lateral-esquerdo também rompeu o ligamento cruzado anterior, mas a lesão comprometeu também o menisco do joelho direito, além de uma fratura na tíbia. A cirurgia aconteceu no dia 15 de agosto e o uruguaio já dá seus primeiros passos na academia.

Desfalcado pelas lesões, o Flamengo segue vivo nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A equipe de Filipe Luís volta a campo no dia 17, às 20h (de Brasília), no clássico com o Fluminense, no Maracanã.