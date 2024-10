Pedro é o artilheiro do Flamengo no ano - Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro é o artilheiro do Flamengo no anoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/10/2024 17:33

sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino da seleção brasileira, no início de setembro. Segundo o "UOL", a entidade ficará responsável por cerca de 40% dos vencimentos do jogador enquanto ele estiver lesionado. Rio - O Flamengo está perto de um acordo para que a CBF pague parte dos salários do atacante Pedro, quedurante um treino da seleção brasileira, no início de setembro. Segundo o "UOL",

As partes já costuraram acordo, e agora o Fla aguarda o fim da Data Fifa para se reunir com o presidente Ednaldo Rodrigues e selar os últimos detalhes do contrato. O mandatário da CBF está em Santiago, onde a Seleção enfrenta o Chile nesta quinta (10), e depois acompanhará a delegação em Brasília.

E os outros 60%?

A Fifa ficou responsável por arcar com 60% dos salários de Pedro, referentes ao que ele ganha na carteira de trabalho, uma vez que o jogador se lesionou durante a Data Fifa. O restante do percentual é pago em direitos de imagem, e por isso foi necessário buscar um acerto com a CBF. , uma vez que o jogador se lesionou durante a Data Fifa. O restante do percentual é pago em direitos de imagem, e por isso foi necessário buscar um acerto com a CBF.

O Programa de Proteção dos Clubes da Fifa tem cobertura de, no máximo, um ano. A tendência é que o prazo seja suficiente, já que a previsão é que Pedro retorne ao gramado em oito meses.