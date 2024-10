Richard Ríos em jogo do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Richard Ríos em jogo do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 10/10/2024 14:09

avalia o nome como reforço na janela do fim de ano.

Flamengo pode se beneficiar com a futura saída de Richard Ríos do Palmeiras. O volante, com passagem na base do Rubro-Negro, despertou o interesse do Manchester United, que

Segundo o site 'Caught Offside', o clube inglês se junta a Fulham, Everton, Wolverhampton e Milan que estão de olho no jogador de 24 anos que vem atuando pela seleção da Colômbia.



Porcentagem em venda futura

Além do mecanismo de solidariedade por ser clube formador, o Flamengo ainda detém 6% dos direitos econômicos de Richard Ríos.

Ou seja, caso o United ou outro clube aceite pagar o valor mínimo pedido pelo Palmeiras, de 20 milhões de euros (cerca R$ 122 milhões), o Rubro-Negro receberia algo em torno de R$ 7,3 milhões, além de um pouco mais de R$ 2 milhões pelo mecanismo de solidariedade.



Na negociação entre Guarani e Palmeiras, no fim de 2022, recebeu R$ 1,5 milhão por ter 25% dos direitos econômicos naquela época.



A passagem do colombiano pelo Flamengo



Richard Ríos foi contratado após se destacar no futsal, ao participar de um torneio no Rio, em 2018, e passar no teste nas divisões de base do Flamengo. Conquistou o Brasileiro Sub-20, em 2019, e estreou pelos profissionais em 2020.



Entretanto, não conseguiu espaço porque o futebol rubro-negro entendeu que havia outros jogadores à frente dele. Em 2021, foi emprestado ao Mazatlán, do México, mas sofreu uma grave lesão.



Retornou em 2022 e, a seis meses do fim de contrato, foi negociado com o Guarani.