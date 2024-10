Luiz Araújo - Marcelo Cortes / CRF

Rio - O atacante Luiz Araújo, de 28 anos, está em sua recuperação, após sofrer uma grave lesão de cartilagem no joelho direito. De acordo com informações do portal "GE", o Flamengo não está otimista em relação ao retorno do jogador na temporada atual.

A previsão de retorno do atacante atualmente é final de novembro. Com isso, Luiz Araújo estaria disponível para defender o Flamengo por volta da 35ª ou 36ª rodada do Brasileiro. Como será um momento decisivo, muito provavelmente, o jogador dificilmente terá oportunidades.



Nos últimos dias, Luiz Araújo começou a usar muletas e a colocar o pé no chão, sua recuperação ainda está no meio do caminho. Quando estiver liberado, o atacante ainda passará por trabalhos internos e fazer o recondicionamento no campo.



Contratado pelo Rubro-Negro no meio do ano passado, Luiz Araújo faz uma boa temporada em 2024. No total, ele entrou em campo em 50 partidas, fez seis gols e deu 10 assistências pelo Flamengo.