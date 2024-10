Motos elétricas foram o presente do Flamengo de Dia das Crianças aos filhos dos jogadores - Divulgação

Publicado 10/10/2024 13:16



Flamengo presenteou os filhos de jogadores com motos elétricas rubro-negras de brinquedo. O presente é uma ação do clube pelo Dia das Crianças, no sábado (12).

Nas redes sociais, Bruno Henrique compartilhou um vídeo postado pela mulher, com os dois filhos já andando com o veículo em casa.

"Eles amaram muito. Que presente lindo. Fizeram a alegria deles", escreveu Gisellen Ramalho.



As companheiras de Allan, Michael e Ayrton Lucas também postaram a criançada se divertindo com o novo brinquedo.



A moto elétrica licenciada do Flamengo é uma edição limitada para crianças de até oito anos. Com velocidade de até 5 km/h e rodinhas, é vendida em sites por aproximadamente R$ 2 mil, com quatro pinturas diferentes.



Flamengo de volta ao trabalho



Após três dias de folga, o elenco rubro-negro voltou a treinar na quarta-feira (9), visando aos compromissos decisivos na Copa do Brasil e no Brasileirão. Após a data Fifa, no dia 17, joga o clássico com o Fluminense, às 20h no Maracanã.



Três dias depois tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h.



E para fechar outubro, joga duas vezes, primeiro em casa contra o Juventude, no dia 26, e depois fora contra o Internacional, em 30 de outubro.