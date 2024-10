Alcaraz, Vegetti, Emiliano Díaz e Rossi aproveitaram juntos e com as famílias os dias de folga no futebol brasileiro - Reprodução de Instagram

Alcaraz, Vegetti, Emiliano Díaz e Rossi aproveitaram juntos e com as famílias os dias de folga no futebol brasileiro Reprodução de Instagram

Publicado 08/10/2024 17:24 | Atualizado 08/10/2024 17:26

também contou com a presença de Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians e que trabalhou com o pai, Ramón Díaz, no Cruz-Maltino. Os argentinos de Flamengo Vasco aproveitaram o período de folga na data Fifa para saírem juntos, acompanhados de suas famílias. Vegetti, Rossi e Carlos Alcaraz fizeram um passeio de barco, que, auxiliar do Corinthians e que trabalhou com o pai, Ramón Díaz, no Cruz-Maltino.

Eles aparecem em uma foto que circula nas redes sociais nesta terça-feira, do grupo todo junto.



Próximos jogos do Flamengo



Após a data Fifa, o Rubro-Negro tem uma sequência importante pela frente. No dia 17 joga o clássico com o Fluminense, às 20h no Maracanã, pelo Brasileirão. Três dias depois tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h.



E para fechar outubro joga duas vezes, primeiro em casa contra o Juventude, no dia 26, e fora contra o Internacional, em 30 de outubro.



Próximos jogos do Vasco



O Cruz-Maltino também se vê com jogos decisivos no retorno do calendário nacional. Ainda em busca de brigar por vaga na Libertadores, enfrenta o São Paulo, fora de casa, no dia 16, às 21h45 pelo Brasileirão.



E na sequência recebe o Atlético-MG no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, em 19 de outubro, às 18h30. Depois, terá outros dois compromissos em São Januário, contra o Cuiabá, dia 24, às 19h, e Bahia, dia 28, às 21h.