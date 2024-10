Alef Manga volta a ser opção em momento decisivo na temporada para o Coritiba - Divulgação

Publicado 10/10/2024 15:24

Ele foi liberado no dia 26 de setembro e aprimora a parte física em treinos junto ao elenco do Coxa. Agora, estará à disposição no banco de reservas no fim de semana, já que não atua desde outubro do ano passado, quando deixou o Pafos, do Chipre. A precaução do clube é para evitar alguma situação de lesão, segundo o site 'ge'.

O Coritiba é o clube que Alef Manga mais defendeu na carreira, com 79 jogos, 29 gols e 11 assistências. Inclusive, em 2023, marcou cinco vezes na Copa do Brasil e terminou como artilheiro ao lado de Tiquinho Soares (Botafogo), Pedro (Flamengo) e Lorran (Nova Mutum).

Na segunda divisão do futebol brasileiro, o Coritiba ocupa a 12ª posição na tabela, com 41 pontos. São nove de desvantagem para o Mirassol, primeiro clube no G-4 da competição.