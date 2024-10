Yan Couto em ação durante jogo da seleção brasileira - Vítor Silva / CBF

Publicado 10/10/2024 14:39

O lateral-direito Yan Couto será comprado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha. O brasileiro atingiu o número de jogos previsto em uma cláusula de obrigatoriedade de aquisição no contrato de empréstimo junto ao Manchester City, da Inglaterra. A negociação gira em torno de 30 milhões de euros (R$ 182 milhões na cotação atual).

Ele estava emprestado aos aurinegros até o fim desta temporada. Ao todo, disputou sete jogos pelo clube alemão e contribuiu com uma assistência.

Chegada à Europa e passagem pela Seleção

Após ser revelado pelo Coritiba, Yan Couto chegou à Europa em 2020, quando foi comprado pelo Manchester City. No entanto, não foi aproveitado no time do técnico Pep Guardiola e rumou ao Girona, da Espanha, por empréstimo.