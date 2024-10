Haaland é um dos destaques do Manchester City - AFP

Haaland é um dos destaques do Manchester CityAFP

Publicado 10/10/2024 13:50

Rio - Principal artilheiro do Manchester City, o atacante Erling Halland, de 23 anos, abordou uma bolada que deu no zagueiro da Seleção, Gabriel Magalhães, em um clássico entre a sua equipe e o Arsenal, clube do brasileiro, que aconteceu em uma partida em setembro. O norueguês minimizou o ocorrido.

"Foi no calor do jogo, e um pouco de tudo aconteceu naquela partida. O que acontece no campo de futebol, fica no campo de futebol. É assim que é. Não me arrependo de muitas coisas na vida", afirmou.



Na ocasião, o lance também foi minimizado por Gabriel Magalhães. A atitude de Haaland, ocorreu após o gol de empate do City, que deu números finais ao duelo que terminou em 2 a 2.



"É uma batalha, uma guerra, então é normal ter atos provocativos no futebol. Faz parte do jogo. Agora isso acabou e estamos esperando por eles em nossa casa", afirmou o brasileiro.