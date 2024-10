Lucas Paquetá em treino pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/10/2024 11:55 | Atualizado 10/10/2024 12:07

Rio - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas convocou o meia Lucas Paquetá para depor no dia 29 de outubro sobre as acusações de violação das regras de conduta relacionada a apostas esportivas da Federação Inglesa de Futebol (FA). O jogador deverá ter uma audiência em março junto as autoridades inglesas sobre as suspeitas.

Lucas Paquetá pode pegar uma pena de seis meses (mínimo) de suspensão ou banimento do futebol. Ivan Toney, ex-jogador do Brentford e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, chegou a ficar suspenso por oito meses por envolvimento com apostas. Entretanto, os casos são diferentes. Toney apenas apostava em jogos sem manipular, enquanto o brasileiro teria forçado cartões amarelos em quatro partidas.

A investigação partiu de um volume incomum de apostas casadas em dois jogos realizados no mesmo dia, sendo um no Campeonato Inglês e o outro no Campeonato Espanhol. A aposta previa cartão amarelo para Lucas Paquetá no duelo entre West Ham e Aston Villa, e para Luiz Henrique, hoje no Botafogo, na partida entre Real Betis e Villarreal. Ambos receberam cartões.

Lucas Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Isso teria acontecido nos seguintes jogos: contra Leicester (2022); contra o Aston Villa (2023); contra o Leeds (2023); e contra o Bournemouth (2023). O jogador nega as acusações. O West Ham tem dado apoio para o brasileiro e colaborado com as investigações.