Szcz?sny em treino do BarcelonaDivulgação/X @FCBarcelona

Publicado 10/10/2024 22:15

Espanha - Szczesny revelou por que decidiu abandonar a aposentadoria para aceitar a proposta de reforçar o Barcelona . Na segunda parte da entrevista publicada pelo jornal "Mundo Deportivo", que foi ao ar nesta quinta-feira (10), o goleiro admitiu que não era capaz de dizer "não" aos catalães e destacou o privilégio que sente ao vestir a camisa do time.

"É uma história muito estranha para mim porque um dia antes do Marc (Ter Stegen) se lesionar, eu tinha 100% de certeza que diria não a qualquer um. Mas quando recebi o telefonema do Barça, quando se tornou real foi um sentimento diferente", disse Szczesny.

"Olhei para minha esposa esperando que ela simplesmente me dissesse: 'não faça isso'. Mas não sou capaz de dizer não ao Barcelona. A história do clube e o privilégio que sinto em vestir esta camisa foi o que me fez mudar de decisão e nada mais. E não acho que teria feito isso por mais ninguém. Provavelmente foi o destino, completou.

O Barcelona oficializou a contratação de Szczesny no dia 2 de outubro. Ele chegou para substituir Ter Stegen, que passou por uma cirurgia após uma sofrer ruptura do tendão patelar do joelho direito.

Ao longo da carreira, Szczesny defendeu outros grandes clubes da Europa, como Arsenal (ING), Roma (ITA) e Juventus (ITA). O goleiro também defendeu a seleção polonesa.