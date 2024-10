Szczesny, goleiro do Barcelona - Divulgação/Barcelona

Szczesny, goleiro do BarcelonaDivulgação/Barcelona

Publicado 09/10/2024 18:51

abandonar sua aposentadoria para assinar com o Barcelona, o goleiro Wojciech Szczesny admitiu ser fumante. Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", o polonês contou que, eventualmente, tem o hábito de se acalmar em momentos de tensão com o cigarro, mas negou que isso atrapalhe seu desempenho dentro de campo. Espanha - Dias após, o goleiro Wojciech Szczesny admitiu ser fumante. Em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", o polonês contou que, eventualmente,, mas negou que isso atrapalhe seu desempenho dentro de campo.

"São coisas que não mudo na minha vida pessoal e não é da conta de ninguém se eu fumar. Isso não me afeta, acho que não afeta o que faço no campo de futebol [onde] trabalho o dobro. E não faço isso na frente das crianças para que não tenham uma má influência sobre elas. Às vezes, alguém tira uma foto minha escondida atrás das árvores, onde não posso vê-las", afirmou o jogador.



Apesar de fumar, Szczesny revelou que tenta tomar alguns cuidados quando faz uso do cigarro.

"Tento esconder e não mostrar para as pessoas. Mas se alguém pensa que vou mudar a forma como sou na minha vida pessoal, pode pensar novamente porque sou quem sou. Tem sido assim em toda a minha vida, e essas coisas simplesmente não são da conta de ninguém. Quero ser julgado como goleiro e não por assuntos pelos quais realmente ninguém se importa", contou.



Wojciech Szczesny chegou ao Barcelona nas últimas semanas para substituir Ter Stegen, que sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e não tem previsão de retorno aos gramados. O polonês anunciou o fim de sua carreira em agosto, mas voltou atrás para assinar com o time espanhol até junho de 2025.