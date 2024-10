Fluminense e Vasco jogaram debaixo de muita chuva, na tarde desta terça (9), em Xerém - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/10/2024 18:22

Rio - Fluminense Vasco fizeram o clássico da rodada no Brasileirão de Aspirantes, mas ficaram no empate sem gols. Os rivais duelaram nesta quarta-feira (9), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

O resultado, no entanto, mantém o Tricolor na liderança do Grupo A da competição, com quatro pontos. O próximo compromisso do Flu será contra o Fortaleza, fora de casa, na terça-feira (15), às 19h (de Brasília).



O Gigante da Colina, por sua vez, somou seu primeiro ponto na competição, após ser derrotado pelo Botafogo na estreia na competição. O Vasco, por outro lado, possui um jogo a menos, contra o Galo, já que a partida precisou ser remarcada, ainda sem data definida.

Na próxima rodada, o Cruz-Maltino irá até Salvador para encarar o Vitória, também na terça-feira, mas às 15h (de Brasília).