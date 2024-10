Alex Sandro está fora de jogo do Flamengo pelo Brasileirão - Mauro Pimentel/AFP

Alex Sandro está fora de jogo do Flamengo pelo BrasileirãoMauro Pimentel/AFP

Publicado 04/10/2024 13:20 | Atualizado 04/10/2024 13:22

sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita e, por isso, não está entre os relacionados que viajam a Salvador.

Flamengo não poderá contar com Alex Sandro na partida de sábado (5), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova. O clube informou que o laterale, por isso, não está entre os relacionados que viajam a Salvador.

Apesar do desfalque, o Rubro-Negro não precisa se preocupar. Após exames, ficou constatado que o autor do gol da vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil, não tem lesão.



Alex Sandro seguirá treinando no CT do Ninho do Urubu e fará um trabalho de controle de carga para tratar das dores. Sem ele, Ayrton Lucas será o titular no confronto.



O Flamengo está em quarto lugar no Brasileirão, com 48 pontos, nove a menos que o líder Botafogo, que possui um jogo a mais. Já o Bahia está em sexto, com 45, e briga com o Rubro-Negro por uma vaga direta na Libertadores.