Gonzalo Plata voltou a ter uma chance com a seleção do Equador, após acertar com o Flamengo - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 04/10/2024 16:56

cumpriu punição por indisciplina, foi convocado pelo técnico Sebastián Beccacece para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Paraguai e Uruguai, nos dias 10 e 15. Gonzalo Plata está de volta à seleção do Equador. O atacante do Flamengo , que, foi convocado pelo técnico Sebastián Beccacece para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Paraguai e Uruguai, nos dias 10 e 15.

Polêmica nos Estados Unidos



O retorno de Plata à seleção ocorre após ficar fora das últimas convocações. Em março deste ano, durante a data Fifa, o jogador foi flagrado em uma boate nos Estados Unidos, ao lado de seus companheiros de equipe, Arboleda e Kendry Paes, de 16 anos.

As imagens que foram publicadas por um jornal equatoriano mostraram os atletas em uma boate, com bebidas, mulheres e exibindo dinheiro. A federação equatoriana soltou uma nota repudiando o ocorrido e prometeu punições, enquanto os jogadores se defenderam e alegaram que estavam de folga no dia.

Em decorrência do episódio, os jogadores foram punidos e perderam a oportunidade de disputar a Copa América. Mesmo com a chegada do novo técnico, Sebastián Beccacece, Plata ficou fora dos jogos das Eliminatórias, contra Brasil e Peru, em setembro.

Mais um jogador do Flamengo convocado



Além de Plata, o Flamengo tem outros cinco jogadores que estarão com suas seleções. Gerson foi chamado para defender o Brasil, enquanto Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na lista do Uruguai. E Erick Pulgar foi convocado pelo Chile.

Como o Rubro-Negro terá o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 20, a tendência é que o sexteto não enfrente o Fluminense, no dia 17, pelo Brasileirão.