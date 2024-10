Alex Sandro anotou o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 19:10

Rio - Alex Sandro anotou o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã , na noite da última quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o lateral recebeu a bola pelo lado esquerdo da área e surpreendeu o goleiro Hugo Souza ao não tentar o cruzamento, mas sim chutar direto. Em entrevista ao programa "Resenha do Jogo", da Fla TV, nesta quinta (3), ele explicou a tomada de decisão.

"Tenho que acreditar que seria gol (risos). Na primeira vez que olhei para ver se tinha alguém na área... E o Gabriel ataca muito bem essa bola rápida. Tinha o Arrascaeta atrás também. Mas no primeiro cruzamento, aquela em que ganhei o duelo com o Fagner, cruzei para trás e foi bloqueado. Então, falei: 'Eles vão tentar bloquear outra vez esse passe para trás'. Foi aí que arrisquei o chute no gol e deu tudo certo", contou Alex Sandro.

A partida da última noite marcou a estreia do técnico Filipe Luis à frente do time profissional do Rubro-Negro. Alex Sandro rasgou elogios ao falar do ex-jogador, que foi seu companheiro de equipe na seleção brasileira.

"Nem precisa falar o que ele está fazendo dentro do futebol. Foi um jogador que sempre gostei de ver jogar. Quando estava com ele na seleção brasileira, a gente sempre apoiou um ao outro. Graças a Deus me dei muito bem com todos os jogadores da minha posição. Com o Filipe não foi diferente", disse Alex Sandro.

"Vê-lo nesse novo caminho, começando bem, é uma felicidade. É um amigo, quero que dê tudo certo na vida dele, como está dando. Tenho certeza que ele tem muito a agregar para esse grupo", completou.

Agenda do Flamengo

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 20 (domingo), às 16h, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar à final da competição.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso da equipe de Filipe Luís será no sábado, às 19h, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 29ª rodada do campeonato.