Hugo Souza na partida entre Flamengo e Corinthians - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Hugo Souza na partida entre Flamengo e Corinthians Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 16:48

terminou com a vitória por 1 a 0 do Rubro-Negro. Com boas defesas no Maracanã, o goleiro manteve o time paulista vivo para o segundo jogo ao evitar que o placar fosse maior. No entanto, o Timão precisou investir uma bolada para contar com o camisa 1. Rio - Hugo Souza foi um personagem importante no duelo entre Flamengo e Corinthians, na última quinta-feira (2), pela semifinal da Copa do Brasil, queCom boas defesas no Maracanã, o goleiro. No entanto, o Timão precisou investir uma bolada para contar com o camisa 1.

Hugo Souza está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians. Por conta disso, o contrato do atleta prevê uma multa de R$ 500 mil para cada jogo que ele for escalado contra o time carioca. O clube paulista se dispôs bancar a multa e mandou Hugo a campo, mas o pagamento ainda não foi efetuado. Porém, de acordo com o vice de futebol do Flamengo, a transação deve acontecer em breve.

"O Corinthians está dentro do prazo dele. O atleta jogou e com certeza quando chegar a notificação de pagamento, eles pagarão. Não pagou, mas acho que está dentro do prazo. Jogou hoje (quarta), deve pagar amanhã ou depois de amanhã”, declarou o dirigente após a partida.

o Corinthians manifestou o desejo de efetuar a compra em definitivo de Hugo Souza antes do primeiro jogo das semifinais. Sendo assim, evitaria pagar o valor da multa para escalá-lo. Porém, o prazo para compra no valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) só passará a valer a partir do próximo dia 10. Nos últimos dias,antes do primeiro jogo das semifinais. Sendo assim, evitaria pagar o valor da multa para escalá-lo. Porém, o prazo para compra no valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões)

“O mais importante é: teria aquela situação do Hugo ser transferido antes e aí não precisaria pagar os R$ 500 mil. Mas não foi o que aconteceu e eles têm que pagar os R$ 500 mil”, completou Braz.

Agora, o Corinthians quer trabalhar para ter o goleiro em definitivo antes do jogo de volta da semifinal e assim evitar o pagamento de nova multa. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 20, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.