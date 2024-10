Gabigol foi titular na vitória do Flamengo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 14:12

ser titular, pela primeira vez, em duas partidas seguidas do Gabigol conseguiudo Flamengo em 2024. Já no fim de temporada e em seus últimos momentos no clube onde é ídolo, o atacante, que atuou 86 minutos no 1 a 0 sobre o Corinthians , tem tudo para voltar a se firmar sob o comando de Filipe Luís e, assim, mudar a má impressão deixada nesses dois anos.

Preterido por Tite, que só o escalou como titular, desde a lesão de Pedro, no último fim de semana, Gabigol foi mantido no time pelo novo treinador, que já avisou que buscará dar uma sequência de jogos ao camisa 99.

"É um jogador histórico, ídolo histórico do clube. Eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe, sei o que pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia, ele precisa de minutos, de sequência, de um certo carinho, um cuidado", destacou o Filipe Luís.



Poucos jogos pelo Flamengo até fim do ano

Em má fase técnica e citado mais por polêmicas do que gols nesta temporada, o ídolo da torcida não aceitou a renovação de contrato com o Flamengo e tem ao menos mais 12 partidas com a camisa rubro-negra, que pode subir para 14 se chegar à final da Copa do Brasil.



Gabigol marcou apenas quatro gols e jogou 29 vezes em 2024. E ainda está longe do que pode fazer, mas mostrou (poucos) bons momentos na vitória sobre o Corinthians, com movimentação e uma ótima chance criada. O gol que daria uma vantagem maior ao Rubro-Negro foi anulado por impedimento.



Números de Gabigol contra o Corinthians

O atacante teve apenas uma finalização no gol e outra bloqueada, e foram 15 ações com a bola, perdendo a posse duas vezes e acertando 10 de 12 passes. Os números, retirados do site 'Sofascore', são modestos e mostram pouca participação, algo que Filipe Luís acredita ser possível mudar nos próximos jogos.



"Acredito que ele tenha feito um bom jogo. Com certeza tem muito a evoluir fisicamente, confiança mesmo. A hora que a primeira bola entrar, ele voltar ser o Gabriel. Mental e fisicamente talvez precise de mais tempo", avaliou o técnico.