Filipe Luís estreou à frente do time profissional do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 11:48 | Atualizado 03/10/2024 11:51

Rio - Filipe Luís venceu e convenceu na estreia como treinador. O Flamengo teve uma boa atuação, dominou o Corinthians e levou a melhor com a vitória por 1 a 0 , nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro teve um dos melhores desempenhos ofensivos na temporada e deixou a torcida animada para a reta final.

A estreia de Filipe Luís marcou o segundo maior volume ofensivo do Flamengo na temporada. Segundo o "SofaScore", o Rubro-Negro criou cinco chances claras de gol contra o Corinthians, atrás apenas da vitória por 2 a 0 diante do Fluminense, em março, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, quando teve sete chances.

Filipe Luís mudou a formação do Flamengo e buscou deixar os jogadores mais confortáveis em campo. O Rubro-Negro teve o controle da posse, foi mais objetivo na transição ofensiva e finalizou 19 vezes contra a meta do goleiro Hugo Souza — que fez seis defesas, sendo quatro em chutes de dentro da área. A única finalização certa dos cariocas não defendida pelo ex-rubro-negro foi o gol de Alex Sandro.

O Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 e abriu vantagem na semifinal. Para chegar à final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro pode até empatar na partida de volta, no próximo dia 20, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Na outra chave, o Atlético-MG venceu o Vasco por 2 a 1, na Arena MRV, e tem a mesma vantagem para o segundo confronto, dia 19, às 18h30, em São Januário.