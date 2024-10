Cerimônia de entrega das chaves do terreno no Gasômetro para a construção do estádio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/10/2024 15:24 | Atualizado 03/10/2024 15:34

O Flamengo deu um importante passo rumo à construção de seu novo estádio ao receber, nesta quinta-feira (3), a posse do terreno localizado no Gasômetro, região central do Rio. A entrega simbólica das chaves marcou um avanço decisivo em meio aos impasses judiciais que envolveram o local nas últimas semanas. A cerimônia foi realizada no Centro de Operações Rio (COR), contando com a participação do prefeito Eduardo Paes, que celebrou o desfecho positivo das negociações e do presidente do clube, Rodolfo Landim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente de forma virtual.

O terreno foi leiloado no dia 31 de julho. Como esperado, o clube foi o único a apresentar uma proposta no valor mínimo estipulado de R$ 138.195.000,00. O caso, porém, acabou indo para a Justiça. A Caixa tentou anular os efeitos do processo licitatório vencido pelo Flamengo. Posteriormente, houve uma tentativa de reconciliação na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF) da AGU. Agora, houve acordo entre as partes. As obras para o novo estádio do Flamengo devem levar três anos e a expectativa é de que a inauguração seja em 15 de novembro de 2029.

Landim discursou durante o evento, abordando os obstáculos que o clube precisou enfrentar ao longo do processo judicial. Ele destacou as diversas brigas jurídicas e negociações com órgãos públicos que foram essenciais para garantir a posse do terreno.

"A quantidade de traves burocráticas que teve aqui foi absurda, aqui nesse terreno existia um potencial construtivo que pertencia a terceiros, a Caixa exigia uma fortuna por isso. Foram inúmeras exigências, cerca de 15 reuniões nesses últimos 30 dias para passar por cima de tudo isso, uma série de flexibilizações na própria legislação foram acordadas com a prefeitura para que isso pudesse ser feito. Essa obra vai ser muito importante para os 50 milhões de torcedores e para a população do Rio. Que em 2029, se não antes, a gente esteja aqui todos juntos emanados na inauguração desse estádio e torcendo pelo nosso Flamengo continuar sua rota de vitórias", disse o presidente rubro-negro.

O Flamengo deve gastar pouco mais de R$ 1 bilhão para a construção do estádio. A negociação entre a prefeitura, o clube e a Caixa possibilitou a concretização do negócio. Segundo Landim, a prefeitura pagará parte do valor solicitado pela Caixa. O presidente do Flamengo, no entanto, não forneceu detalhes sobre esse pagamento.

"A prefeitura teve uma participação intensa nesse processo negocial, o prefeito Eduardo Paes estava todos os dias trocando mensagem comigo e com Brasília, fazendo uma série de concessões, remanejando o potencial construtivo que existia para esse terreno para outros terrenos da região. Inclusive, com a cobertura de recursos da própria prefeitura para poder complementar o valor do terreno que era solicitado pela Caixa", explicou Landim.

O prefeito Eduardo Paes ressaltou a importância do novo estádio para a revitalização da Zona Portuária, uma área que, por muito tempo, foi abandonada. Paes destacou que a construção representará um marco na valorização da região, atraindo investimentos e impulsionando o desenvolvimento local. Ele afirmou que o Flamengo vai trazer um grande potencial econômico, ajudando a transformar a área em um novo polo de oportunidades para a cidade.



"O Flamengo é uma instituição carioca que representa um quarto da população do país, isso tem uma importância econômica muito grande pra cidade. Esse projeto do Flamengo vem de encontro com uma necessidade da cidade que é a revitalização da região central e da Zona Portuária. O estádio vem ajudar a gente nesse processo de revitalização. Isso foi fruto de muita negociação e tenho certeza que a cidade sai ganhando muito com isso. A gente entende que o futebol é uma atividade econômica muito importante no Rio, ano passado foram R$ 4 bilhões que o futebol movimentou e metade disso veio do Flamengo. Isso ativa a economia e gera emprego, além do valor sentimental para os torcedores", ressaltou Paes.

O presidente Lula, que participou de forma virtual, também destacou o impacto positivo que o novo estádio terá. Segundo ele, a arena será benéfica não apenas para o Flamengo, mas também para a cidade do Rio e para o país como um todo. "Estou cumprindo uma coisa que eu assumi desde 2013 com o Rio, essa cidade merece um tratamento muito especial porque quando deixou de ser a capital do Brasil, sofreu muitas consequências. Esse acordo foi bom para a prefeitura, para o Flamengo, para o meu país, foi bom para todo mundo. Agora, o Flamengo vai ter estádio de futebol”, disse.

Após Landim assinar o termo de posse, uma cerimônia foi realizada no terreno onde será construído o novo estádio. Durante o evento, as chaves do espaço foram oficialmente entregues ao Flamengo. O momento foi marcado por grande emoção, com bandeiras do time estendidas no local e o hino rubro-negro tocado.