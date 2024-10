Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Publicado 04/10/2024 00:39 | Atualizado 04/10/2024 00:40

Rio - O Flamengo enviou, nesta quinta-feira (3), um ofício à CBF para reclamar da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians , válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O clube defende que houve erro em duas situações: um pênalti não marcado de Héctor Hernández; e o gol anulado de Gabi. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

O primeiro lance foi o do possível pênalti. Após um cruzamento de escanteio logo no começo de partida, Bruno Henrique cabeceou, e a bola bateu na mão de Héctor. O árbitro não assinalou pênalti, e o VAR não sugeriu a revisão.

O Rubro-Negro utilizou dois exemplos recentes para contestar a decisão da arbitragem: o pênalti a favor do São Paulo no jogo contra o Botafogo na Libertadores, que é uma competição da Conmebol; e a penalidade a favor do Atlético-MG na partida contra o Grêmio no Brasileirão, competição da CBF.

Já o gol anulado de Gabi aconteceu no segundo tempo. A marcação de campo foi de gol legal, mas o VAR traçou as linhas e apontou a posição de impedimento do atacante. O Fla entende que houve um erro na operação da tecnologia e que a posição do camisa 99 era legal.

A CBF divulgou a revisão desse lance nesta quinta . Na cabine do VAR, Rodolpho Toski Marques foi o responsável por analisar a jogada. Ele traçou as linhas no "calcanhar" do lateral Hugo, do Corinthians, e no "ombro" de Gabigol.

"Situação factual. O jogador que faz o gol, de número 99, está em posição de impedimento. Impedimento", disse Toski.

Após a recomendação do árbitro de vídeo, Wilton Pereira Sampaio voltou atrás em sua marcação inicial e deu impedimento.