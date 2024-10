Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 03/10/2024 07:30

Rio - Rio - Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira (2), no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo não saiu totalmente satisfeito do Maracanã. Após a partida, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, detonou a atuação da arbitragem. Segundo ele, o "choro" do Corinthians pela mudança de data no jogo de volta pressionou a equipe comandada por Wilton Pereira Sampaio.

"É pressão, problema com logística do Corinthians. Chiam para caramba, ficam chorando. Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. É feio para o futebol brasileiro. Estão botando o futebol brasileiro em um norte vergonhoso em relação a arbitragem, mas ninguém faz nada. A pior coisa do mundo é começar a perder os critérios. Foi o que aconteceu. Arbitragem vergonhosa. Ninguém aguenta mais. Não sabemos onde vai parar", esbravejou Braz.

Apesar da irritação, o dirigente evitou falar diretamente sobre o gol anulado de Gabigol no segundo tempo. A reclamação de muitos rubro-negros é que a linha de impedimento não foi traçada corretamente.

"Em relação ao gol do Gabigol, vimos no telão, mas não dá para analisar o frame. Não quero entrar nisso. Mas é vergonhoso a falta de critério. Dar amarelo em uma jogada para um e não dar para outro. Ninguém está falando em má intenção, nada disso. Mas vem pressionados. É essa vergonha que está e eles não ajudam muito", seguiu reclamando o vice de futebol.



"Não sei onde vai parar o futebol brasileiro com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando, deveria se fazer uma análise mais profunda. Não sei se há profissionalização desse processo. Não estou aqui para dar um norte. Só quero dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que tem no dia a dia", completou.



O Flamengo volta a campo no próximo sábado (5), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians será no dia 20, na Neo Química Arena.