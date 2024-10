Gerson, do Flamengo, em ação no jogo diante do Corinthians - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 00:11 | Atualizado 03/10/2024 00:36

"Como falei na última entrevista que dei, futebol é dinâmico. Você tem que assimilar o mais rápido possível, a gente não teve muito tempo. Às vezes não se treina só no campo, se treina também por vídeos. Então, foram passados bastante vídeos para a gente. Temos que assimilar rápido e dar sequência na temporada", disse Gerson, à TV Globo.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 20 (domingo), às 16h, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar à final da competição.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso da equipe de Filipe Luís será no sábado, às 19h, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 29ª rodada do campeonato.