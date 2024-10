Eduardo Paes é o prefeito do Rio - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 02/10/2024 19:58

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou que a entrega da posse do terreno do Gasômetro ao Flamengo , onde o clube construirá seu estádio, vai acontecer nesta quinta-feira (3). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele confirmou que a Caixa Econômica Federal, a Advocacia União da União (AGU), a Prefeitura do Rio e o Rubro-Negro chegaram a um acordo.

"Atenção! Atenção! Edição extraordinária e não é sobre eleição! Acabamos de fechar o acordo da Caixa Econômica Federal com a Advocacia Geral da União, Prefeitura do Rio e Flamengo e amanhã daremos a posse do terreno do Gasômetro para construção do estádio. Queria agradecer ao presidente Lula, que se empenhou pessoalmente para que os órgãos federais chegassem a esse entendimento. Sem parceria o Rio não vai para frente. Estão entendendo porque a parceria é importante? Minhas homenagens ao mais flamenguista de todos os políticos que eu já conheci, meu amigo deputado federal Pedro Paulo! Parabéns ao presidente Landim, a toda diretoria do Flamengo e aos torcedores do Flamengo. Se possível, torçam pelo Vasco no sábado. Um abraço a todos", escreveu Eduardo Paes.

No dia 31 de julho , a Prefeitura do Rio leiloou o terreno do Gasômetro, onde será construído o estádio do Flamengo. Como esperado, o clube foi o único a apresentar uma proposta no valor mínimo estipulado de R$ 138.195.000,00.

O caso, porém, acabou indo para a Justiça. A Caixa tentou anular anular os efeitos do processo licitatório vencido pelo Flamengo.

Posteriormente, houve uma tentativa de reconciliação na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF) da AGU. Agora, como informou Paes, houve acordo entre as partes.