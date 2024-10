Filipe Luís instrui Bruno Henrique em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Filipe Luís instrui Bruno Henrique em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 02/10/2024 11:43

Rio - Novo treinador do Flamengo, Filipe Luís, de 39 anos, terá a posição de lateral-esquerdo como especial na sua análise. Ex-jogador da função, ele terá que optar por dois velhos conhecidos: um ex-rival na Seleção e o jogador, que foi considerado seu sucessor no clube carioca.

Alex Sandro, de 33 anos, recém-contratado pelo Flamengo, travou uma disputa com Filipe Luís pela posição na seleção brasileira. Na Copa de 2018, o ídolo do clube carioca levou a melhor sobre o ex-jogador da Juventus, e acabou sendo convocado por Tite. O atual jogador rubro-negro acabou sendo convocado em 2022.



A outra opção para o setor é Ayrton Lucas. O lateral, de 27 anos, atua no Flamengo desde 2021. Ainda como jogador, Filipe Luís deu várias declarações elogiando o jogador e o definindo como seu sucessor no clube carioca. Em alguns momento, o veterano ficou como reserva para o atleta criado em Xerém.



De qualquer maneira, Filipe Luís considera o setor um dos mais privilegiados do elenco do Flamengo. No mês passado, o treinador elogiou bastante os dois jogadores e ainda citou Matías Viña, que com uma grave lesão, só retornar em 2025.



"O Alex Sandro é um cara espetacular. Nível altíssimo. Jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com o Ayrton Lucas, e com a possível volta do Viña no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito muito muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil, tem que ter coragem para aceitar o desafio", disse Filipe Luís, em entrevista após jogo amistoso organizado por Zico e pela plataforma Sofascore, no CFZ.

Como treinador, Filipe Luís iniciou sua trajetória na base do Flamengo e já conquistou dois títulos: uma Copa Rio Sub-17 e um Mundial Interclubes Sub-20. Agora, pelo profissional, ele tentará buscar mais troféus pelo clube carioca.