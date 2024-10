Filipe Luís é o novo técnico do Flamengo - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 01/10/2024 14:13 | Atualizado 01/10/2024 16:19

Rio - Pouco menos de dez meses após encerrar sua carreira pelo Flamengo , o lateral-esquerdo Filipe Luís, de 39 anos, está de volta ao clube carioca para exercer a função de treinador da equipe profissional. Com o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em disputa, o novo comandante terá a missão de encerrar a temporada com pelo menos um título de expressão, e já foi confirmado pela diretoria até o fim de 2025.

"Eu me preparei muito para esse momento aqui, estou muito feliz, é um desafio muito importante. E como já falei para o pessoal do CT, preciso de todos. Dos jogadores, da diretoria, da imprensa, dos torcedores. Sozinho eu não vou conseguir então preciso de todos. Pode parece uma pressão enorme, mas para mim é um privilégio aceitar essa missão de liderar e guiar o melhor elenco da América", afirmou.



Como atleta, Filipe Luís atuou no Flamengo de agosto de 2019 até o fim de 2023. Ele construiu uma trajetória vitoriosa com títulos importantes como: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Como técnico da base, mesmo em pouco tempo, o ex-lateral-esquerdo conquistou uma Copa Rio Sub-17 e um Mundial Interclubes Sub-20. Agora, pelo profissional, ele tentará buscar mais troféus pelo clube carioca.



"Sei que a expectativa é muito alta, e gostaria de pedir essa comunhão durante o jogo. Eu já vi essa torcida ganhar muitos jogos e títulos do Flamengo. Então precisamos ter uma torcida unida, porque trabalho não vai faltar. Vamos trabalhar junto dos jogadores para que os torcedores possam ser convencidos de que devem apoiar a gente", disse.



Em relação a como vai trabalhar com jogadores que já foram seus companheiros em campo, o treinador afirmou que irá tomar decisões que podem desagradá-los, mas o Flamengo é a prioridade.

"Acredito que muitos deles podem ficar chateados comigo, mas eu preciso pensar primeiro no Flamengo. Será sempre a prioridade. Então, quando eu tomar uma decisão, mesmo que desagrade, não será algo no âmbito pessoal, mas algo que seja o melhor para a equipe", opinou.

A estreia da Filipe Luís como treinador do Flamengo será nesta quarta-feira, no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Em 2022, como jogador, faturou junto ao Flamengo a taça após bater o adversário nos pênaltis, na grande final decisão, no Rio.

"A gente tem confiança total no Filipe Luís. Foi criada uma relação de respeito e confiança. Na última renovação, a reunião durou 10 minutos. A gente sabe de todo processo que ele passou para virar treinador e quanto ele se preparou. Nada mais natural do que ele ter essa oportunidade. Temos confiança total de que vamos seguir no rumo de conquistar títulos", afirmou o diretor de futebol, Bruno Spindel.

Outras declarações de Filipe Luís

Conversa para aceitar o cargo

"Braz e Spindel me buscaram em Madrid e, depois, no campo 6. Era óbvio que eu aceitaria. Impossível dizer não. Não teve nenhum tipo de negociação. Estou onde quero estar."

Sobre Jorge Jesus

"Admiro muito ele (Jorge Jesus). Foi o cara que mudou a minha cabeça e me fez ter esse desejo. Foi o grande 'culpado'. Depois que entendi que um treinador é capaz de mudar a vida de uma pessoa, eu quis isso. É importante trocar fogurinhas com outros treinadores. Analiso bastante o time dele".

Forma do Flamengo jogar

"É o que a torcida quer. Eu sei disso. Não é fácil. Acontecem muitas coisas durante o ano que podem levar a outro caminho. Pode-se ganhar de muitas formas. O Flamengo quer ganhar de uma forma concreta: pressionando e amassando o adversário. É um risco que eu quero correr. Treinador tem que tomar as decisões e ter coragem".



Problemas em jogadas de bola parada

"A fase defensiva não está ruim. Cada um tem uma forma de defender a bola parada. Eu tenho outra diferente de dois anos atrás e pretendo passar isso no treinamento".



Idolatria

"A história que vem se escrevendo é muito linda, mas precisa continuar. E isso passa por ganhar na quarta. Sou muito agradecido por tudo o que aconteceu até agora, e a minha nova história começa quarta. Quero melhorar minha relação com a torcida com vitória".



A escalação contra o Corinthians

"A escalação sai amanhã (quarta), às 20h45 (risos). (Corinthians é) Time muito forte. Fez um jogo muito agressivo com o Fortalza e pressionam de uma forma que é difícil de sair. Esperamos a melhor versão dele. Contra o Flamengo sempre é o jogo da vida".



Tite

"Tenho um carinho muito grande por ele. Conversamos semanalmente por conta do sub-20 para trocar ideias sobre os garotos. É um cara que só tenho elogios. Ele não deixou um caos, deixou um grupo incomodado com essa situação. Só desejar o melhor na carreira e agradecer por tudo que ele fez por mim".

Vai utilizar mais a base?

"A base do Flamengo é um espetáculo. Tem muitos jogadores bons e gosto muito do momento. Se é bom, não tem idade. Se o melhor tem 16 ou 17, vai estar aqui. Muitos deles vão estar aqui com a gente e muitos não. O futebol é muito dinâmico. Eles precisam saber que com trabalho, dedicação e talento, qualquer um vai poder estar aqui."

Se vai priorizar Copa do Brasil

"Não gosto muito dessa história de poupar, mas é claro que nem sempre é possível. O objetivo do Flamengo sempre é lutar por tudo, e eu sei desse peso, não tenho medo, não fujo dessa. responsabilidade. Eu tenho que fazer esse time jogar e se eu não fizer, eu sou o culpado. E eu assumo essa responsabilidade com o maior privilégio e alegria do mundo."