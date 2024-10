Filipe Luís comanda treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

30/09/2024

Rio - Filipe Luís falou pela primeira vez como técnico interino do time profissional do Flamengo . Em entrevista à "Fla TV" nesta segunda-feira (30), ele elogiou a organização defensiva que já existe no Rubro-Negro e revelou que seu modelo de jogo é de "muito ataque". O treinador ainda mostrou que a equipe deve passar a atacar de uma nova forma.

"Com certeza o meu modelo de jogo é de muito ataque. Às vezes eu peco por não ter medo, por atacar demais, mas esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade e uma organização defensiva muito boa. Claro que eu vou tentar colocar a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero. Espero ver muitos gols e muitas chances de gol", contou.

Depois de se aposentar, ao fim do ano passado, Filipe Luís virou o técnico time sub-17 do Flamengo. Posteriormente, com a saída de Mario Jorge, subiu para comandar o sub-20 do Rubro-Negro. Agora, assume os profissionais de forma interina após a demissão de Tite

"Foi fundamental. Com certeza essa experiência no sub-17 foi muito válida. Foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, onde consegui colocar em prática minhas ideias. E vi o time do sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então, vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso. Cada vez fui tendo mais confiança, e os resultados foram aparecendo", disse.

"Recebi oferta de treinar o sub-20. Aceitei. Um desafio novo, pegar o time no meio da temporada. Eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador é uma experiência nova. É uma paixão, é o que eu amo fazer e eu estou encantado de estar aqui de novo", completou.

O primeiro compromisso de Filipe Luís à frente do Flamengo acontecerá nesta quarta-feira. O técnico comandará o time na partida contra o Corinthians, às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

"Conheço bem esse elenco, joguei praticamente com todos eles. E meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo para que eles possam desenvolver o que eu quero, com as minhas ideias. Que a gente possa ver isso no campo o mais rápido possível".