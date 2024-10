Tite não é mais o técnico do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/09/2024 19:36 | Atualizado 30/09/2024 19:36

Flamengo optou por não manter o treinador. Hoje, o Rubro-Negro está fora da Libertadores e vê os adversários pelo título do Campeonato Brasileiro distantes.

Rio - A gestão Rodolfo Landim teve mais um técnico despedido que receberá o pagamento de multa milionária. Tite tinha contrato com o clube até o fim do ano, mas foi demitido nesta segunda-feira (30) . Após o jogo contra o Athletico-PR, mesmo com a vitória, ooptou por não manter o treinador. Hoje, o Rubro-Negro está fora da Libertadores e vê os adversários pelo título do Campeonato Brasileiro distantes.

Tite foi o décimo comandante do Fla na gestão do presidente Rodolfo Landim, que assumiu o cargo no clube em 2019. Com o contrato interrompido, ele vai receber uma multa estimada de 50% do valor pelos três meses de vínculo que restaram.

A comissão do treinador ganhava um salário de aproximadamente R$ 1,8 milhão por mês. Era a segunda mais cara do futebol brasileiro, abaixo somente do que é pago ao treinador português Abel Ferreira e seu staff.

Com a demissão, os valores chegam em R$ 2,7 milhões. Dos dez técnicos que saíram do clube desde 2019, apenas quatro não custaram nada ao clube carioca. O restante soma R$ 50 milhões de reais em multas.

Confira a lista:

. Vítor Pereira: R$ 15 milhões;

. Domènec Torrent: R$ 11,4 milhões;

. Jorge Sampaoli: R$ 9,5 milhões

. Paulo Sousa: R$ 7,7 milhões;

. Rogério Ceni: R$ 3 milhões;

. Tite: R$ 2,7 milhões

. Renato Gaúcho: saída sem custos;

. Dorival Júnior: saída sem custos;

. Abel Braga: saída sem custos;

. Jorge Jesus: saída sem custos;