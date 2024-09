Juntos, Filipe Luís e Gabigol conquistaram dez títulos pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/09/2024 15:12 | Atualizado 30/09/2024 15:25

Rio - Ídolo do Flamengo , Gabigol deve receber mais chances no time titular após a demissão do técnico Tite . Isso porque Filipe Luís, ex-companheiro do atacante dentro das quatro linhas, assumirá o Rubro-Negro de forma interina ao menos até o fim desta temporada.

Sendo assim, Filipe Luís, que estava à frente do sub-20, será o responsável por conduzir o elenco principal na reta final de 2024. O Flamengo ainda está vivo na disputa por dois títulos: a Copa do Brasil, na luta com o Corinthians por uma vaga na final, e o Campeonato Brasileiro, na quarta posição, com uma rodada a menos do que os adversários e nove pontos de desvantagem para o líder Botafogo.

Gabigol na Era Tite

O camisa 99 foi pouco utilizado durante a passagem do técnico gaúcho pelo Rio de Janeiro. No total, foi titular em apenas quatro partidas: Volta Redonda e Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, e Athletico-PR e São Paulo, pelo Brasileirão. De resto, saiu do banco de reservas em 27 jogos.

Ele esteve em campo durante 90 minutos em três dessas oportunidades. Diante do Voltaço, foi substituído por Pedro, na reta final da segunda etapa.

Desde que o treinador assumiu a equipe, em outubro do ano passado, Gabigol balançou a rede quatro vezes e deu uma assistência.

Parceria com Filipe Luís no Flamengo

Gabigol e Filipe Luís estiveram juntos no clube carioca por quatro anos e meio. O ex-lateral foi anunciado como reforço em julho de 2019, e, o atacante, havia chegado ao Rio em janeiro daquele ano.

Em sua despedida, no fim de 2023, o novo técnico interino rubro-negro comentou a relação construída com o atual camisa 99 durante sua trajetória como jogador: "O Gabi ficou do meu lado por quatro anos e meio. Briguei com ele. Amei ele. A gente se beijou, discutiu, se xingou, ficou três meses sem se falar. É o cara com quem mais convivi".

Juntos, conquistaram dez títulos: Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e Carioca (2020 e 2021).

Perspectiva para o futuro

Agora, com Filipe Luís no comando do time principal, Gabigol pode receber mais oportunidades para resgatar a idolatria de parte da torcida do Flamengo, insatisfeita com o seu desempenho e sua postura nos últimos meses.

O primeiro desafio do treinador será contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.