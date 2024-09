Gerson tornou-se líder do Flamengo sob o comando de Tite - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 30/09/2024 13:08

um dos líderes do time rubro-negro.

Gerson foi às redes sociais para se despedir de Tite, demitido nesta segunda-feira (30) pelo Flamengo . O jogador agradeceu ao treinador pela oportunidade de ficar com a faixa de capitão e se tornar

"Passando para agradecer a lealdade, respeito e parceria ao longo desses 12 meses. Obrigado, professor e toda comissão técnica. Vocês me fizeram assumir a segunda maior responsabilidade da minha vida - depois de virar pai -, ao me escolherem como capitão do time que eu amo. Serei eternamente grato. Desejo a vocês uma linda sequência de trabalho. Obrigado", afirmou.



Foi sob o comando de Tite que Gerson tornou-se um dos principais nomes do Flamengo na temporada, o que o fez retornar à seleção brasileira, convocado por Dorival Júnior. O meia marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, mas não foi suficiente para manter o treinador no cargo.

Sem Tite, o Flamengo será comandado pelo interino Filipe Luís, técnico da equipe sub-20 e ex-companheiros de Gerson e muitos outros jogadores do elenco.