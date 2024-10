Filipe Luís em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 30/09/2024 20:36 | Atualizado 30/09/2024 20:38

Rio - Filipe Luís comandou o primeiro treino à frente do time profissional do Flamengo na tarde desta segunda-feira (30). O ex-jogador e atual técnico do time sub-20 assumiu o grupo de forma interina após a demissão de Tite

Veja imagens da atividade:

O clube também divulgou imagens da chegada de Filipe ao Ninho do Urubu, onde foi recebido pelo presidente do Fla, Rodolfo Landim. No vídeo, é possível ver o técnico cumprimentar jogadores que se recuperam de lesão, como Viña, Pedro, Cebolinha e Michael. Além disso, ao falar com Gabigol, ouviu uma brincadeira do atacante antes de se abraçarem: "Tudo bem, mister?".

O Flamengo pensa na possibilidade de manter o ex-lateral como técnico em 2025 . Essa opção ainda é discutida e está na mesa. A ideia seria acertar um contrato de 15 meses com o ex-lateral.

Certo é que a diretoria do Rubro-Negro não pretende correr para definir um novo treinador. O clube passará por eleição ainda este ano e uma nova gestão pode assumir a partir de 2025.