Tite foi demitido do FlamengoAFP

Publicado 30/09/2024 07:45 | Atualizado 30/09/2024 08:11

O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira (30) a demissão do técnico Tite. O treinador não resistiu após a eliminação nas quartas de final da Libertadores e a sequência de desempenho abaixo da expectativa. Mesmo Rio - Fim do ciclo.. O treinador não resistiu após a eliminação nas quartas de final da Libertadores e a sequência de desempenho abaixo da expectativa. Mesmo após a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 , neste domingo (29), no Maracanã, ele foi alvo de manifestações dos torcedores.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente", comunicou.

Tite foi contratado pelo Flamengo em outubro do ano passado e ficou menos de um ano no cargo. Foi o seu primeiro trabalho desde a saída da Seleção, em dezembro de 2022, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo. Ao todo, foram 68 jogos, 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, com 108 gols marcados e 49 contra. O treinador teve 65,7% de aproveitamento.

Em seu primeiro trabalho após a passagem pela Seleção, Tite não conseguiu atingir as expectativas geradas e encerra o ciclo sem títulos relevantes. A única conquista do treinador foi o Campeonato Carioca de 2024. Sob o seu comando, o Flamengo ficou em quarto lugar no Brasileirão do ano passado, caiu nas quartas de final da Libertadores deste ano e chegou à semifinal da Copa do Brasil.

Tite é demitido dois dias antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã. Filipe Luís, atual treinador do sub-20, comandará a equipe interinamente nos próximos jogos. O ex-jogador levou o time da categoria de base ao título mundial, no último mês de agosto.