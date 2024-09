Gerson marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão - Reprodução

Gerson marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do BrasileirãoReprodução

Publicado 29/09/2024 21:57

Rio - O Flamengo venceu, mas não convenceu. Em meio aos protestos pela eliminação na Libertadores, o meia Gerson salvou a pele do técnico Tite aos 44 minutos do segundo tempo e amenizou mais uma atuação decepcionante marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado, o treinador foi hostilizado após o apito final.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 48 pontos e se manteve em quarto lugar no Brasileirão. O Rubro-Negro agora vira a chave e volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Apesar da escalação recheada de reservas, o Flamengo começou melhor e criando mais oportunidades. O Rubro-Negro atacava com vantagem numérica e assustou pelo alto com Léo Ortiz e Gabigol, além de uma finalização de fora da área de Wesley que fez o goleiro Mycael bater roupa.

Já o Athletico-PR, por sua vez, encontrava dificuldade para jogar por conta da marcação alta do Flamengo. Porém, quando conseguia furar a pressão, tinha espaço para jogar e levava perigo. Rossi, por exemplo, fez duas grandes defesas em finalizações de Zapelli, sendo uma em contra-ataque e outra em bola parada.

Na etapa final, o ritmo caiu. As equipes circulavam a bola, mas não geraram oportunidades. O jogo morno gerou protesto da torcida do Flamengo, que cobrou "respeito" e "disposição", além de xingar o técnico Tite. Apesar da falta de emoção, o Rubro-Negro encontrou o caminho das redes no apagar das luzes. Wesley cruzou na medida para Gerson, de cabeça, aos 44, marcar o gol da vitória. Mesmo assim, o gol não amenizou os protestos após o apito final.

Flamengo x Athletico-PR

28ª rodada do Brasileirão

Data: 29/09/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Alcaraz (Arrascaeta) e Gerson; Matheus Gonçalves (De la Cruz), Gonzalo Plata (Bruno Henrique) e Gabigol. Técnico: Tite

Athletico-PR: Mycael; Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello (Madson), Erick, Christian, Zapelli (Praxedes) e Esquivel (Di Yorio); Canobbio (Julimar) e Pablo (Fernando). Técnico: Lucho González

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Alex Dos Santos (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Gols: Gerson, aos 44' do 2ºT (1-0)

Cartões amarelos: David Luiz, Gabriel (FLA); Gamarra, Christian (CAP)