Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Tite é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/09/2024 23:08

Rio - Nem mesmo a vitória do Flamengo contra o Athletico-PR por 1 a 0 , neste domingo (29), no Maracanã, aliviou a pressão sobre o técnico Tite. Apesar do triunfo, o Rubro-Negro não convenceu e só marcou o gol aos 44 minutos do segundo tempo, com Gerson. Após o apito final, o treinador foi alvo de manifestações da arquibancada. Ele, no entanto, compreende e respeita as opiniões.

"Compreensão e respeito. Entendo as manifestações e o amor do torcedor pelo clube. Busco trazer essa maturidade aos atletas para que tenham capacidade de resistir e de tentar como aconteceu. Por isso mereceu o placar. Nos últimos três jogos tivemos o desempenho, mas não o resultado. Desta vez, tivemos desempenho e resultado", disse.

O Flamengo entrou em campo pressionado após a eliminação na Libertadores. Tite poupou a maioria dos titulares, e o time encontrou dificuldades com a falta de entrosamento. No primeiro tempo, chegou a criar, mas cedeu espaços. Na etapa final, o jogo ficou morno e com poucas emoções. Questionado por um jornalista que leu uma carta de um torcedor, Tite garantiu trabalhar com dignidade sempre.

"Eu tento fazer o meu melhor. Talvez não seja o técnico dos seus sonhos, mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que vai ter sempre. O respeito a ti, aos atletas e à entidade vai ter sempre", afirmou o treinador, que não respondeu sobre as ofensas dos torcedores nas arquibancadas do Maracanã.

"Nenhuma resposta a não ser trabalho e respeito às suas opiniões. Opinião se respeita, não se contrapõe", finalizou.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 48 pontos e se manteve em quarto lugar no Brasileirão. O Rubro-Negro agora vira a chave e volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.