Gerson marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão - Reprodução

Gerson marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do BrasileirãoReprodução

Publicado 29/09/2024 22:49

Rio - Com gol de Gerson no apagar das luzes, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Em meio aos protestos pela eliminação nas quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro encontrou dificuldades, mas conquistou os três pontos e amenizou a pressão sobre o técnico Tite, que foi alvo de manifestações dos torcedores.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 48 pontos e se manteve em quarto lugar no Brasileirão. O Rubro-Negro agora vira a chave e volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Veja os melhores momentos: