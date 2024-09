Gerson marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão - Reprodução

Publicado 29/09/2024 22:31

Rio - Em meio aos protestos pela eliminação na Libertadores e a pressão sobre o técnico Tite, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 , neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Autor do gol da vitória já no apagar das luzes, o meia Gerson amenizou a crise, mas reconheceu o momento difícil da equipe na temporada.

"É um momento difícil. Estamos chateados ainda com a eliminação na Libertadores, assim como o torcedor. Nós queríamos continuar e passar para a semifinal. É difícil de falar, infelizmente não conseguimos passar, mas o futebol é dinâmico. Tivemos um jogo hoje e quarta-feira já temos mais um jogo muito importante, pela semifinal da Copa do Brasil. É passo a passo agora", disse.

Apesar da vitória, o Flamengo não convenceu. Com a maioria dos titulares poupados, o Rubro-Negro teve mais uma atuação apática. A torcida vaiou no intervalo e protestou durante quase todo o segundo tempo. Quando o jogo se encaminhava para um empate sem gols, Gerson fez o gol da vitória aos 44 minutos. Mesmo assim, houve novas manifestações contra o técnico Tite após o apito final.

"O futebol é dinâmico. Tivemos momentos muito bons (com Tite). No futebol existe oscilação. É um momento difícil, mas estou feliz que hoje tentamos até o final e saímos coroados com o gol. Eu fiz o gol, mas a equipe toda está de parabéns. É sempre importante ganhar porque dá confiança, mas a gente vai seguir trabalhando", finalizou o camisa 8.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 48 pontos e se manteve em quarto lugar no Brasileirão. O Rubro-Negro agora vira a chave e volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.