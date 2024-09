Tite vive enorme pressão no comando do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Tite vive enorme pressão no comando do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

29/09/2024

Em momento conturbado, o Flamengo enfrenta o Furacão neste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o quarto colocado da competição, com 45 pontos - 12 de desvantagem para o líder Botafogo. Em momento conturbado, o Flamengo enfrenta o Furacão neste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o quarto colocado da competição, com 45 pontos - 12 de desvantagem para o líder Botafogo.

Athletico-PR também vive má fase na temporada

Adversário do Flamengo, o clube paranaense não vive bom momento no Campeonato Brasileiro. Já são sete jogos sem vencer pela competição. A última vitória foi no dia 28 de julho, sobre o Cuiabá, por 2 a 1. Neste momento, ocupa a 15ª posição, com 31 pontos.

Além disso, demitiu o técnico Martín Varini na última semana e contratou o ex-jogador Lucho González para o cargo. No entanto, foi goleado e eliminado da Copa Sul-Americana pelo Racing, na quinta-feira (26), estreia do novo comandante.