Galvão Bueno apontou que demissão aconteceu às vésperas da semifinal da Copa do BrasilReprodução / Instagram

Publicado 30/09/2024 18:58

"Não é assim, dessa forma, na madrugada, que se demite um técnico com o nível profissional do Tite. Eu também acho que não fez um bom trabalho. Acho que tinha que sair, na hora devida, no momento certo. Não é assim que se faz", declarou o narrador em vídeo nas redes sociais.

Na publicação, ele destacou a forma como o Rubro-Negro optou por interromper o trabalho do comandante e lembrou que a demissão acontece às vésperas de jogo importante contra o Corinthians. "Tite deveria sair, mas não dessa forma! A casa caiu às vésperas de mais uma decisão. Muita trapalhada e mais indenizações", escreveu.

Agora, um velho conhecido será o responsável por assumir o elenco principal do Flamengo: Filipe Luís. O ex-lateral já comanda a preparação para enfrentar o clube paulista, na quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.